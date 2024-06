Prêmio Pallas 2024 está com inscrições abertas para novos autores negros

Divulgação do Prêmio Pallas de Literatura de 2024 - (crédito: Reprodução/Editora Pallas)

O Prêmio Pallas de Literatura 2024 está com as inscrições abertas até o dia 28 de junho. Aqueles interessados em se inscrever terão que enviar suas obras ao júri da premiação. O resultado informando os vencedores será divulgado em setembro e o livro ganhador será publicado em 2025.

O objetivo do prêmio é descobrir novos autores negros e dar a eles a oportunidade de publicarem suas obras com o mesmo selo da publicação de autores consagrados. A editora Mariana Warth afirma que o Prêmio Pallas 2024 é uma forma de comemorar os 50 anos da Editora Pallas. “Comemorar 50 anos é comemorar a consolidação de um trabalho de recuperação dos saberes afro-brasileiros e afrodescendentes e da visibilidade de autores, pesquisadores e ilustradores que trabalham com essa temática valorizando a contribuição dos africanos que aqui chegaram e construíram esse país e que são sub-representados nos espaços de poder e na produção intelectual”, conta Mariana Warth em nota.

Para participar da premiação, é necessário que os participantes escrevam um romance que tenha entre 120 mil e 500 mil caracteres, precisando estar em formato PDF. O candidato que participar não pode ter publicado nenhum outro romance anteriormente, visto que o prêmio se interessa por autores inéditos nessa categoria.





Serviço

Podem se candidatar brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil e autodeclarados negros, a partir de 18 anos. De temática livre, os originais devem ser anexados ao formulário que exige preenchimento e estará disponível no site: www.premiopallas.com.br