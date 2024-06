Paisagem brasiliense é tema das obras que Jeff Duprado mostra no STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) promove a exposição do artista Jeff Duprado, Brasília Além dos Palácios, a partir desta quarta-feira (5/6). Haverá um coquetel de abertura às 18h30 no Espaço Cultural STJ, situado no segundo andar do Edifício dos Plenários, no mezanino. A abertura da apresentação está prevista para acabar às 21h.

A obra de Jeff Duprado é marcada por técnicas de aquarela sobre papel e por pintura a óleo sobre tela que retratam as paisagens urbanas de Brasília. “Esta nova série nasceu da ideia de apresentar uma Brasília diferente do que normalmente se vê em pinturas, fotografias, ilustrações e artesanato que homenageiam a capital federal”, afirma Duprado em seu perfil no Instagram.





Serviço

Brasília Além dos Palácios

De Jeff Duprado. Abertura na quarta-feira (5/6), às 18h30, no Espaço Cultural STJ. Visitação até o dia 3 de julho, de segunda a sexta, das 9h às 19h.