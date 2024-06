Estilosa, Simaria dança com body cavado e agita a galera - (crédito: Reprodução/Instagram)

Dona de muita beleza e um estilo inconfundível, a cantora Simaria elevou a temperatura nas redes sociais nesta semana ao publicar um novo vídeo em seu Instagram. No registro, ela surge dançando com um body mega cavado.



A peça de cor preta realçou as curvas poderosas de Simaria, evidenciando sua silhueta definida e o decote volumoso. Ela também usava um óculos escuro super moderno.

Simaria dançou toda animada e rapidamente conquistou elogios de seus fãs e admiradores. "Que mulher linda", "A mais gata", "Maravilhosa em todos os sentidos", "Show de carisma e beleza", foram algumas mensagens.





No X (antigo Twitter), Simaria divulgou um clique do momento e escreveu: "E pra começar o dia com o astral lá em cima, corre pras redes vizinhas que tem vídeo novo por lá", contou ela.

Domingou famíliaaa E pra começar o dia com o astral lá em cima, corre pras redes vizinhas que tem vídeo novo por lá pic.twitter.com/zDyYQd9haG June 2, 2024

O post Estilosa, Simaria dança com body cavado e provoca clima quente na web foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

