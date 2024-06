Box Cultural reassume gestão do Cine Brasília: veja as ações previstas

A parceria entre a Organização da Sociedade Civil Box Cultural e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) para administrar o Cine Brasília foi oficializada no dia 28 de maio e o novo contrato tem vigência até 2027.

Entre as mudanças está o objetivo de realizar, pelo menos, 72 sessões mensais entre exibições comerciais, mostras e festivais, com pelo menos 18 delas acompanhadas de debates e pelo menos 19 mostras temáticas. Também entram nesse pacote a exibição de 150 curtas-metragens, a realização de 150 sessões infantis e infanto-juvenis, com pelo menos 34 sessões dedicadas ao programa Territórios Culturais. Estão previstas 27 palestras e atividades formativas com figuras de destaque no cenário nacional e internacional, em alinhamento com o Programa Conexão Cultura DF.

Está prevista ainda a realização de três edições do FomentaCine, com previsão de cada uma ser realizada em abril dos próximos anos, trazendo novamente as consultorias, as rodadas de negócios, pitchings, seminários e uma série de atividades variadas.





Serviço

Cine Brasília

Asa Sul Entrequadra sul 106/107 – Brasília–DF, 70345-400. WhatsApp: 61 99878-2198 ou contato.cinebrasilia@gmail.com. Ingressos à venda na bilheteria ou pelo link: ingresso.com/cinema/cine-brasilia