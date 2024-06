Mania de Você: saiba detalhes sobre o personagem de Jaffar Bambirra

Jaffar Bambirra, que já atuou em novelas como Pega Pega (2017), O Sétimo Guardião (2018) e Quanto Mais Vida, Melhor! (2021), também estará em Mania de Você, próxima trama das 21h, da Globo.

De acordo com informações da jornalista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, ele integrará o núcleo de caiçaras e será sobrinho da personagem de Ana Beatriz Nogueira.

Este núcleo, que reside em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, sofrerá com a especulação imobiliária que cresce na região. Vale destacar que, um dos principais cenários da novela, será um resort localizado no município.

Jaffar Bambirra e Ana Beatriz Nogueira (Fotos: Reprodução/Globo)

Além de Jaffar e Ana Beatriz Nogueira, a trama escrita por João Emanuel Carneiro contará com um elenco de peso, incluindo atores renomados e outros talentos da nova geração.

