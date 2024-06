CCBB Brasília recebe o Superjazz Festival no dia dos namorados

O Superjazz Festival comemora a música jazz reunindo diversos artistas, bandas e DJs, unindo tendências e gerações no dia 12 de junho, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O evento começa no dia dos namorados e vai até o dia 24 de julho, sempre às quartas-feiras, a partir das 17h.

Nomes como Brasília samba jazz, Paulo Black 4teto e Coletivo superjazz fazem parte da programação do evento, convidando diversos artistas para se apresentar. Além dos shows, o projeto apresenta os DJs Cacai Nunes, Jungle Julia, Kashuu, Odara e Wash. O público brasiliense pode contar com uma ótima visão do pôr do sol da capital federal. A abertura do evento no dia 12 de junho conta com um repertório completo homenageando a famosa cantora de jazz Nina Simone, interpretada por Ellen Oléria.

Dudão Melo, curador do Superjazz Festival e idealizador do do Eixão Jazz, comenta sobre o slogan do festival: Jazz é amor! “Vamos trazer o universo generoso e inclusivo do Jazz, buscando nesse estilo a universalidade da música Afro Americana, que com certeza traz também a influência da música Brasileira na sua gênese”, conta Dudão Melo, em nota.





Programação Superjazz Festival

12/6

17h Sunset com Dj Barata

18h Radio Superjazz com Djs Dudão e Sartô

19h Ellen Oléria

19/6

17h Sunset com Dj Odara

18h Real Gang convida Vinicius Chagas

19h15 Radio Superjazz

19h45 Indiana Nomma

26/6

17h Sunset com Dj Cacai Nunes

18h Trio Nós 3 convida Debora Sasb e Sofia de Faveri

19h15 Radio Superjazz

19h45 Flor Furacão e Forró Jazz do Cerrado convida Junior Ferreira

03/7

17h Sunset com Dj Homero da Cuíca

18h Coletivo Superjazz

19h15 Radio Superjazz

19h45 Daniel Rodrigues convida Tereza Lopes

10/7

17h Sunset com Dj Wash

18h Iara Gomes

19h15 Radio Superjazz

19h45 Jhoninha Medeiros Big Band

17/7

17h Sunset com Dj Jungle Julia

18h Brasília Ska Jazz

19h15 Radio Superjazz

19h45 Passo Largo convida Sombrio

24/7

17h Sunset com Dj Kashuu

18h Paulo Black 4teto convida Kaleb Mesmo

19h15 Radio Superjazz

19h45 Sandro Souza & Brasília Samba Jazz convidam Ana Beatriz e Pedro Vasconcellos





Serviço





Superjazz Festival. Do dia 12/6 à 24/7. Sempre às quartas-feiras a partir das 17h no Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB.

Ingressos gratuitos:www.bb.com.br/cultura e na bilheteria física do CCBB Brasília. Os ingressos estarão disponíveis a partir das 12h do dia anterior a cada evento, terças feiras.

Livre para todos os públicos.