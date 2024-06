Cyndi Lauper, cantora, lamentou em uma entrevista ao The New York Times, a rivalidade que a imprensa e fãs criaram dela com Madonna. Ambas estavam no auge nos anos 80, e eram consideradas rebeldes, pelo visual e pela música.

"Em programas de entrevistas e nos colégios – e até mesmo no single beneficente We Are the World – celebridades e fãs eram convidados a escolher uma. Era como comparar maçãs e laranjas. "Foi uma pena. Eu teria gostado de ter uma amiga [como ela]", disparou.

Leia também: Rock in Rio anuncia Mariah Carey no Palco Sunset e Cyndi Lauper no Palco Mundo

A cantora também anunciou que irá se afastar dos palcos. Ela fará uma turnê que passará por algumas cidades relevantes da América do Norte.

Contudo, em setembro, Cyndi Lauper pisará em solo brasileiro no Rock in Rio. A artista foi confirmada para o dia 20, no palco Mundo. O que acabou causando uma grande polêmica quando foi anunciada.

O post Confirmada no Rock in Rio, Cyndi Lauper nega rivalidade com Madonna foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.