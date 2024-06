Bandas de rock fazem show em para ajudar vítimas das enchentes no Sul

O evento beneficente SOS Rock RS será realizado na A Casa de Arte e Cultura de Santa Catarina — Arthousebc, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, no dia 9 de junho. As bandas Alamil, Super nova jam, Firedogs, Matheus Libório e Jam abrem o projeto com shows para ajudar as vítimas e outros músicos afetados pelo desastre climático que acometeu a região do Sul.

O valor do ingresso para os shows é de R$20 e a entrada é gratuita para crianças. O valor será inteiramente investido e doado para a causa.

O projeto terá um centro de apoio e recebimento de alimentos não perecíveis, além de água, roupas, kit de higiene, roupas de frio e produtos de limpeza.





