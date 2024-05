Chuva avança em Santa Catarina e obriga 925 pessoas a deixarem casas

Localizada no Vale do Itajaí, Rio do do Sul é uma das cidades mais atingidas até o momento pelas chuvas, registrando um total de 483 desabrigados até o fim de domingo - (crédito: Coordenadoria da Proteção e Defesa Civil de Rio do Sul)

O número de pessoas obrigadas a deixarem suas casas em Santa Catarina por conta das fortes chuvas cresceu para 925. As tempestades que atingiram o estado a partir da última sexta-feira (20/5) já resultaram, ao fim do domingo (19/5), em 117 pessoas desalojadas e 654 desabrigadas nos 24 municípios catarinenses afetados pelas inundações e deslizamentos. Somando a esse contingente, os 154 desalojados pelas fortes chuvas que acometeram São João do Sul entre os últimos dias 11 e 13, tem-se o total de 925 pessoas afetadas pelas chuvas no estado.

Segundo a Secretaria de Comunicação do governo de Santa Catarina, o acumulado de chuvas nos últimos três dias ultrapassa a casa dos 230 milímetros — 100 mm a mais do que a média esperada para todo o mês de maio no estado. Os municípios mais atingidos pelas chuvas foram Vidal Ramos (233,4 mm), Rio do Sul (217,9 mm), Lontras (213,7 mm), Botuverá (197,1 mm) e Taió (195,4 mm).

Localizada no Vale do Itajaí, Rio do Sul é uma das cidades mais atingidas até o momento, registrando um total de 483 desabrigados até o fim de domingo. O nível do Rio Itajaí Açu, no município, atingiu o nível de 8,97 metros e transbordou, causando enchentes em alguns bairros e alguns pontos de alagamento. Os estragos motivaram a prefeitura do município a decretar situação de emergência.

De acordo com a Defesa Civil de Rio do Sul, a cidade foi atingida, no sábado (18/5), pelo maior volume de chuvas desde a inauguração, em julho de 2016, do sensor que mede os níveis do rio e da precipitação pluviométrica. Em nota, a Defesa calculou um volume acumulado de chuvas, nos últimos dias, de 167 milímetros.

“O volume que caiu foi muito acima do que se previa anteriormente, que variava entre 80 e 120 milímetros entre sexta-feira e sábado. Foram 152,2 milímetros de chuva, superando o então recorde que foi em 4 de maio de 2022, com 99,8 milímetros”, informou a nota.

Outras sete cidades catarinenses também decretaram situação de emergência pelas chuvas. São elas Araranguá, Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Maracajá, Passo de Torres, São João do Sul e Sombrio. O município de Rio do Oeste está em contato com o Grupo de Ações Coordenadas Municipal (Grac) para avaliar a necessidade de fazer o mesmo.

Diminuição gradual



Nesse domingo, uma massa de ar frio manteve as temperaturas baixas em boa parte do estado, mas as chuvas foram diminuindo gradualmente ao longo do dia nas principais áreas atingidas. As bacias hidrográficas dos rios Itajaí e Tijucas também começaram a apresentar declínio, o que continuou nesta segunda, com o retorno dos rios Tijucas e Itajaí-Mirim aos níveis de normalidade. Na região do Alto Vale, porém, os rios Itajaí-Açu, em Rio do Sul, e Itajaí do Oeste, nos municípios de Laurentino e Rio do Oeste, seguem em nível de emergência.

Segundo a Defesa Civil do estado, as condições climáticas devem seguir uma tendência de estabilização nesta segunda-feira (20/5), com uma moderada alta na temperatura a partir da tarde. Porém, a Defesa afirma haver risco moderado para ocorrências ligadas à agitação das águas do mar, com possíveis rajadas de vento de até 50km/h atingindo a Grande Florianópolis e o litoral sul do estado.

A Defesa acredita, ainda, que uma nova frente fria que atinge o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (21/5) possa causar pancadas de chuva na divisa entre o estado e Santa Catarina, principalmente na região Grande Oeste.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes