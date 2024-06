31º Expotchê promove arrecadação de doações para desabrigados do Sul

A partir desta sexta-feira (7/6) a 31ª edição da Expotchê vai ocupar o Pavilhão do Parque da Cidade para promover a cultura, a tradição e a força do Rio Grande do Sul (RS). Realizado desde 1992, o evento traz ações de apoio ao artesanato, turismo e comércio do povo gaúcho. Este ano, a Expotchê faz arrecadação de doações para os desabrigados do estado após a tragédia vivida devido às enchentes e chuvas intensas.

Em solidariedade ao estado, nesta edição, o público terá a opção de comprar o ingresso solidário, que dá direito à meia-entrada mediante comprovação de doação a partir de R$ 5 ao Pix oficial da campanha orientada pelo governo do Rio Grande do Sul. Este ano, a expectativa de visitações esperadas é de cerca de 150 mil pessoas nos dez dias de evento.

A proposta do evento é que os visitantes passem horas no local para que tenham melhor experiência de compras e lazer. Com isso, os visitantes podem explorar espaços temáticos como a Tchê Bier, Praça do Chocolate, Praça do Vinho, Brinquedoteca e uma fazendinha com animais de pequeno porte. Também podem presenciar atrações de bandas gaúchas e de nativos que moram em Brasília, como Nenhum de Nós, Chimarruts, Elton Saldanha, Grupo Tholl, Grupo Ana Terra, Overdriver Duo, Gurias Gaúchas e apresentações folclóricas.

Além disso, a festividade conta com estandes distribuídos por todo o local que reúnem as melhores produções do estado, incluindo segmentos como agroindústria familiar, artesanato, turismo e comércio. O público vai encontrar produtos como vinho, cachaça, mel, embutidos, queijos, doces, erva mate, orgânicos, entre outros.





Serviço

31ª Expotchê

A festividade ocorre de 7 a 16 de junho, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. De segunda a sexta, das 16h às 23h, com entrada gratuita até às 17h. Sábado e domingo das 11h às 23h. Ingressos podem ser comprados por bilheteria virtual e presencial, a partir de R$ 20,00. Pessoas com deficiência têm acesso gratuito com acompanhante pagante de meia entrada.