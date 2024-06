Feira Expotchê celebra cultura gaúcha em meio às adversidades

Contando com atrações culturais e ações solidárias em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, a 31ª edição da Expotchê, principal feira de cultura gaúcha no Distrito Federal, começa nesta sexta-feira (7/6) no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Tendo seu fim em 16 de junho, o evento ficará aberto de segunda à sexta, das 16h às 23h, e sábado e domingo das 11h às 23h.

Abordando a gastronomia local, a praça de alimentação contará com bares e restaurantes servindo tradicionais comidas da culinária gaúcha como churrasco, arroz de carreteiro, chuleta na brasa, choripan, além de cervejas e chopps de vinho. Já as atrações culturais ficarão por conta de diversos artistas do estado, como Nenhum de Nós, Elton Saldanha, Overdriver Duo, Chimarruts e Gurias Gaúchas.

A Expotchê deste ano também contará com produtos de 100 artesãos, 15 deles presentes no evento, em parceria com o Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), que irá custear a viagem, hospedagem e alimentação do grupo. Elizabete Bacelar, diretora do PAB, evidencia a importância da continuidade da produção desses trabalhadores em um momento tão complicado. “Nesse momento delicado que vive o Rio Grande do Sul, é de extrema importância que os artesãos tenham onde escoar sua produção, gerando, além de renda, oportunidade de novos negócios”, afirma.

Uma das novidades da edição é a opção do ingresso solidário, que garante meia entrada mediante comprovação de doação a partir de R$5 ao pix oficial da campanha orientada pelo governo do RS. O diretor-geral da organização do evento, Rômulo Mendonça, aponta que são esperadas cerca de 150 mil pessoas em 10 dias e que percebe a movimentação do público em relação à celebração. “Tem sido impressionante ver a energia que os nossos amigos gaúchos estão empregando na participação do evento. Da nossa parte, estamos focados em colaborar da melhor forma e somar esforços nesse período de retomada”, destaca.

A indicação para a festividade é livre. Ingressos custam R$44 a inteira e R$22 a meia-entrada e ingresso solidário, comprovante de doação feita a qualquer momento de um mínimo de R$5 ao pix oficial de doações (Banrisul), dá direito à meia-entrada. O ingresso pode ser adquirido no site do Ticket Mais ou na bilheteria da Expotchê.