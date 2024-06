Veja três simpatias juninas para atrair amor e fortalecer relacionamentos

As festividades juninas são marcadas por tradições, danças, comidas típicas e, claro, simpatias que prometem trazer sorte e amor a quem as pratica. Neste ano, o clima não será diferente, especialmente com a entrada de Vênus — planeta do amor — em Câncer durante o final de junho e o início de julho, que promete deixar as emoções à flor da pele.

"Essa época do ano, com festas juninas e festas julinas, é perfeita para cultivar relacionamentos e atrair boas energias amorosas. As tradições e rituais desses momentos são um terreno fértil para atrair boas energias", diz o astrólogo Gabu Camacho. Segundo ele, a astrologia oferece diversas formas de canalizar essas energias, especialmente por meio das casas 5 e 7 do Mapa Astral, que representam o romance e as parcerias sérias, respectivamente.

A seguir, ele ensina algumas simpatias para esta época do ano!

1. Simpatia da Casa 5 para despertar o amor

A Casa 5 do Mapa Astral rege a criatividade e os romances, então essa simpatia ajuda a atrair e manifestar essas energias. "Cada um tem influências diferentes no seu Mapa Astral natal e no seu Mapa de Revolução Solar. Uma boa forma de entender e passar melhor por essas questões é se consultar com um astrólogo de confiança", explica o especialista.

Materiais

1 vela rosa

1 espelho pequeno

Papel

Caneta

Modo de fazer

Durante uma noite de Lua crescente, acenda uma vela rosa e coloque-a ao lado de um espelho pequeno. Escreva seu nome e o nome da pessoa amada em um pedaço de papel e coloque sob a vela. Acenda e deixe a vela queimar completamente, visualizando momentos felizes e românticos entre vocês.

Casa 7 do Mapa Astral está ligada às parcerias sérias e ao casamento (Imagem: Shyntartanya | Shutterstock)

2. Simpatia da Casa 7 para enriquecer os relacionamentos

A Casa 7 do Mapa Astral é ligada às parcerias sérias e ao casamento. Ela ganha ênfase por meio dessa prática, promovendo vínculos mais profundos e duradouros, sem mexer no livre arbítrio de cada pessoa. "A 7ª Casa fala da forma com a qual você se relaciona com o outro, seja amorosamente ou não. Entender suas linguagens de afeto é uma boa maneira de cultivar relações mais genuínas", complementa Gabu Camacho.

Materiais

2 fitas vermelhas

Modo de fazer

Em uma noite de Lua cheia, pegue duas fitas vermelhas e amarre-as juntas em um nó firme. Enquanto amarra, repita: "Que a nossa parceria seja sempre de alma e nossos corações se fortaleçam pelo sucesso da nossa conjunção". Coloque as fitas sob o seu travesseiro por sete noites consecutivas.

3. Simpatia para ter prosperidade no amor

Gabu Camacho destaca que as festas juninas são um momento propício para simpatias coletivas. "A fogueira de São João, por exemplo, é um elemento poderoso por ter o fogo, que ajuda no impulso criativo. Pule a fogueira mentalizando seus desejos amorosos, e o calor das chamas ajudará a materializá-los", conclui o astrólogo.

Por Gabriel Camacho