Documentário sobre 8/1 com Vik Muniz estreia no Cine Brasília

Vik Muniz com obra criada a partir dos destroços do ataque 8 de janeiro de 2023 - (crédito: Leonardo Sá/Agência Senado)

Estreia nesta quinta-feira (6/6) o documentário Arte no caos, de Jimi Figueiredo. O longa aborda o desafio do artista plástico Vik Muniz, que construiu uma obra a partir dos destroços e entulhos do ato de 8 de janeiro. O artista plástico Vik Muniz criou a abertura da novela Passione, a partir de materiais recicláveis e que faziam alusão a obras renomadas.

O Senado Federal, convidou Vik Muniz a resgatar e reconstruir as memórias do ato antidemocrático do 8 de janeiro. Arte no caos aborda a democracia no processo construtivo da obra. O artista trabalhou com toneladas de vidros quebrados, quadros históricos rasgados e móveis destruídos: "Arte no caos documenta a construção a partir de uma destruição, e faz esta ligação entre o vidro, um objeto cortante, e a fragilidade das democracias. Fora isso, acompanhamos todo o processo, desde recolher todos os destroços encontrados no Congresso", explica Jimi Figueiredo, ao Correio.

Arte no caos tem pré-estreia nesta quinta-feira (6/6) no Cine Brasília, às 20h, e será exibido na TV Senado sexta e sábado, às 21h30. O diretor e idealizador do documentário considera que é fundamental o registro do acontecimento. "Não adianta simplesmente reconstruir, é preciso que as cicatrizes continuem, para que as pessoas entendam que as coisas trágicas não podem ser colocadas debaixo do tapete", diz Jimi.

Vik Muniz tem uma característica única: O artista destrói as obras após a conclusão, "Essas obras são efêmeras, no fim só resta uma fotografia. Isso é muito significativo. É um processo de reconstrução muito lúdico, com a certeza de que os cacos não podem ser mais colados", comenta Jimi, acerca da caracterização artística de Vik Muniz.

Foram transportadas cerca de quatro toneladas de escombros do Congresso Nacional até o atelier de Vik Muniz, no Rio de Janeiro. Jimi revela que gostaria que a obra fosse trazida à Brasília e exposta no Congresso Nacional, porém seria contraditório em relação ao ritual artístico de ViK Muniz: "O público pode ter contato com a obra antes de ser desfeita, entender sua magnitude, seu tamanho imenso, e até ver seu processo de destruição", comenta o diretor acerca da importância do documentário. A obra reconstruída fotograficamente está em exibição no Congresso Nacional.

Serviço

Vik Muniz - Arte no Caos

Obra de Jimi Figueiredo. Nesta quinta-feira (6/6), no Cine Brasília, às 20h. Entrada franca

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco