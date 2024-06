Blur anuncia novo álbum gravado ao vivo no estádio de Wembley

A banda Blur anunciou um novo álbum gravado ao vivo no Estádio de Wembley, em Londres. O Live at Wembley Stadium reúne uma coleção de músicas registradas em dois shows emocionantes feitos em julho de 2023. O lançamento está previsto para dia 26 de julho deste ano, pela Parlophone, com distribuição nacional da Warner Music Brasil.

Composto por Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree, a banda também lançará um longa-metragem dos shows acompanhado do álbum homônimo. O filme será lançado nos cinemas do Reino Unido e da Irlanda no dia 6 de setembro. Os detalhes sobre ingressos e cinemas serão anunciados em breve.

Um documentário sobre o longa também estará nas telonas do Reino Unido e Irlanda a partir de 19 de julho. Blur: to the end retrata o capítulo mais recente da história da banda. Ambas as obras são dirigidas por Toby L e produzidas por Josh Connolly e pela produtora Up The Game e serão lançadas pela Altitude. Até o momento não há previsão de estreia no Brasil.