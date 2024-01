8/1: exposição sobre atos antidemocráticos é lançada no STF; acompanhe

Há um ano, as sedes dos Poderes brasileiros foram alvos de ataques em uma tentativa de golpe e que causou a depredação de várias obras e prédios na Esplanada dos Ministérios em 8 de janeiro. Nesta segunda-feira (8/1), o governo organizou uma série de eventos para relembrar esses ataques e também proclamar a importância da democracia.

O primeiro deles ocorre na sede do Supremo Tribunal Federal (STF), onde será inaugurada a exposição “Após 8 de janeiro: Reconstrução, memória e democracia", que tem como objetivo a preservação da memória institucional do STF bem como simbolizar a resistência do STF e os esforços das equipes envolvidas na reconstrução e restauração do patrimônio do Supremo.

O evento está marcado para começar a partir das 14h e conta com a participação de ministros da Corte, além da ministra aposentada Carmen Lúcia, que presidiu o STF em 2023, ano em que ocorreu os atos, e outras autoridades. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devem comparecer.

Acompanhe

A exposição será aberta ao público a partir de terça-feira (9), das 13h às 17h, no térreo do Edifício-Sede do STF.