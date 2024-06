Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (6/5)

CONFESSA TEUS PROPÓSITOS

Data Estelar: Lua Nova em Gêmeos.

Verbaliza com clareza e sinceridade tuas pretensões, nada ocultes a tua própria alma, porque te esconder dentro do labirinto da mente não te ajudará a realizar tuas pretensões, apenas agregará muros e meandros a esse labirinto, e depois terás de resolver isso na terapia.

A Confissão de teus propósitos não precisa ser oferecida a ninguém,aliás, é melhor evitar, por enquanto, trazer alguém para dentro do teu labirinto, porque as pessoas, com boa ou má vontade, dariam palpites e isso só agregaria complicações a este momento.

A Verbalização clara e sincera de tuas confissões há de ser dirigida à tua própria mente, para te conhecer melhor e também reconhecer que tipo de caminho andas construindo entre o céu e a terra, porque tudo que pode ser verbalizado encontra uma forma de se manifestar.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você não precisa confessar nada a ninguém abertamente, mas você precisa, sim, fazer essa confissão no seu mundo interior, enxergando com imparcialidade seu desempenho nos acontecimentos e relacionamentos. É por aí.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Procure investir seus recursos, porque a acumulação parece brindar com segurança e solidez, mas a riqueza não se mede pelo que se acumula, porém, por aquilo que, ao fluírem os recursos, se multiplica e distribui. É assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É muita tensão que sua alma anda suportando no momento atual, mas nada que você não seja capaz de administrar. Portanto, evite cair na tentação de se queixar e de se fazer de vítima, há mais vida para você viver.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora é quando se acentua a necessidade de você tomar distância para pensar melhor sobre tudo que anda acontecendo, e refletir sobre as máscaras que caíram e que revelaram a verdadeira essência de algumas pessoas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Querendo ou não, haverá a possibilidade de você se juntar a outras pessoas e, em conjunto, fazerem o que cada uma por separado teria muita dificuldade de realizar. As pessoas atrapalham bastante, mas também ajudam.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você não precisa acertar na tecla, mas você precisa agir, e se a tecla certa for acionada, melhor para você, porém, se algum erro acontecer, haverá tempo e condições para você consertar e fazer tudo direito.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O futuro chama e sua voz encanta a alma com perspectivas que, ainda longe de poderem ser realizadas, podem servir para você superar a inércia que amarra sua alma a questões sem nenhum sentido ou verdadeiro valor.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

As emoções misturadas e desencontradas atrapalham bastante nesta parte do caminho, e quanto a isso não dá para fazer muita coisa, a não ser tomar distância e evitar tomar decisões determinantes até isso passar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os acordos são preferíveis aos conflitos, mas há horas em que a alma se dá ao luxo de sustentar discórdias só para obter o benefício de que a razão esteja do seu lado, sem se importar com o preço que pagará por isso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aos poucos, você avançará mais do que aguardando por uma grande tacada que provavelmente não acontecerá. Prefira fazer movimentos pequenos, se atendo aos detalhes enquanto espera pelo momento de avançar com força.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A alegria deveria ser a nota dominante dos relacionamentos e da vida em geral, mas nossa humanidade se agarra à ansiedade e ao medo como se fossem salva-vidas, quando na verdade são âncoras que drenam energia.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Você vai obter o que pretende, a questão não é essa, mas a do preço que sua alma está disposta a pagar em nome dos resultados. Essa é a questão que você precisa responder com a mão no coração, com plena sinceridade.