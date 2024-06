A 31ª edição da Expotchê recebe Bruno Z com Tributo ao Rock Gaúcho

Bruno Z, artista brasiliense, é uma das atrações da Expotchê, realizada no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade), no dia 11 de junho. Este ano, a maior feira de cultura gaúcha do DF terá eventos beneficentes para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Completando 20 anos de carreira, o cantor apresentará o show Tributo ao Rock Gaúcho com um repertório de canções de grandes artistas do Rio Grande do Sul. Entre os homenageados estão Wander Wildner, Bidê ou Balde, Cidadão Quem, Frank Jorge, Graforréia Xilarmônica, Cachorro Grande, Pública, Engenheiros do Hawaii, Nenhum de Nós, Jupiter Maçã, TNT, entre outros.



Bruno estará acompanhado de Iuri Santana, baixista de Brasília, o baterista Maikon Reis e contará com participação especial do gaitista gaúcho Marcus Vinícius Leite. Os ingressos para a Expotchê custam a partir de R$ 22 (meia) + taxa da Ticket Mais. O ingresso solidário terá o mesmo valor da meia entrada para quem fizer uma doação para o Rio Grande do Sul de, no mínimo, R$ 5.



Serviço

Tributo ao Rock Gaúcho

Dia 11 de junho, ás 21h, na Expotchê (Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade). Ingressos a partir de R$ 22 (meia entrada) + taxa da Ticket Mais.

