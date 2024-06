Streaming History estreia minissérie sobre o presidente Roosevelt

Com estreia marcada para dia 6 de junho, Roosevelt: Um Capítulo na História Americana é baseada no best seller Leadership: In Turbulent Times de Doris Kearn Goodwin. A série do History produzida por Bradley Cooper e pela escritora do livro Doris, a minissérie de três episódios foca em como a poliomielite o preparou para os desafios de liderar o país durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial.

A minissérie relata os anos de formação de Franklin Roosevelt, o casamento com Eleanor Roosevelt, o início da carreira política e como, após ter ficado paralisado da cintura para baixo por conta da poliomielite, governou os Estados Unidos durante a Depressão. Winston Churchill está presente na série, mostrando a parceria com o presidente durante a Segunda Guerra Mundial.



Com entrevistas com especialistas e pesquisas recentes, além de imagens dinâmicas de arquivo, a minissérie conta como foi o crescimento como líder em um dos momentos mais perigosos da história, com o apoio da esposa e conselheira Eleanor. A série estreia nesta quinta-feira (6/6), às 23h55.