Charli XCX lança 'Brat', novo álbum que retoma clima de disco club

A cantora e compositora britânica Charli XCX anunciou, nas redes sociais, o lançamento de sexto álbum de estúdio. Intitulado como Brat, que em inglês significa “pirralho”, o álbum chega ao streaming nesta sexta-feira (7/6).

A obra hyperpop da artista Charli XCX é produzida por Easyfun e AG Cook, um amigo de longa data da cantora, que produziu diversas músicas dela. O novo álbum de Charli, Brat, é uma definição de disco club, trazendo e canalizando o cenário rave para as suas músicas. De acordo com a artista, Brat é o projeto mais agressivo e vulnerável no qual já trabalhou.

A estreia do single principal, Von Dutch, foi realizada no dia 29 de fevereiro. No dia 22 de fevreiro, Charli participou da Boiler Room, festa na qual tocou músicas inéditas que fazem parte do novo disco, com participações de Addison Rae e Julia Fox. A música 360 foi a última lançada pela cantora, junto com um videoclipe, antes do anúncio da estreia do novo álbum. Cantora e produtora, Charli XCX coleciona mais de 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Seu sexto álbum de estúdio pode ser ouvido a partir de sexta-feira (7/6) em todas as plataformas digitais.