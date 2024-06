Pablo Marquine e Diogo Monzo exploram o piano brasileiro no CTJ Hall

O CTJ Hall, da casa Thomas Jefferson, recebe o recital Faces do Piano Brasileiro na programação das Sextas Musicais, nesta sexta-feira (7/6), às 20h. O ingresso para as apresentações é gratuito e não é necessário retirá-lo antecipadamente. A apresentação reúne Pablo Marquine e Diogo Monzo com um repertório de música erudita brasileira.

O pianista e musicólogo Pablo Marquine faz uma interpretação das obras de Cláudio Santoro e Guerra-Peixe e o carioca e também pianista Diogo Monzo selecionou as obras de Luiz Eça e Hermeto Pascoal, que abrangem uma variedade de influências da MPB e do samba de um jeito mais improvisado.

O concerto que será realizado em Brasília já foi anteriormente apresentado em Portugal, Itália e Hungria. A dupla de artistas estava em turnê internacional no ano passado e se apresentou no Viena Summer Music Festival (Áustria), Sofia Symphonic Summit (Bulgária) e em dois concertos em Fortaleza (Brasil).

Serviço

Faces do Piano Brasileiro

Com Pablo Marquine e Diogo Monzo. Nesta sexta-feira (7/6), às 20h, na CTJ Hall (706/906 sul). Entrada gratuita.