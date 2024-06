"Bad Boys" e "Divertida Mente 2": os lançamentos do cinema de junho

Os amantes do cinema terão várias opções de filmes para acompanhar em junho. Os lançamentos contam com produções de terror, animação, ação e filmes nacionais. Os destaques vão para Bad boys: até o fim e Divertida Mente 2.

Com Will Smith e Martin Lawrence no elenco, o quarto filme de Bad boys mostra a dupla de policiais brincalhões embarcando em uma missão perigosa com o objetivo de limpar o nome do falecido capitão da polícia. O filme estreou nos cinemas nacionais nesta quinta-feira (6/6).

Divertida Mente 2 é a sequência da animação ganhadora do Oscar, em 2015. O filme da Disney sairá em 20 de junho e conta com novas emoções da personagem principal, Riley, agora na adolescência. Duas delas são a ansiedade e a inveja.

Enquanto Bad boys proporcionará ao público uma dose de ação misturada com humor, Divertida Mente é uma opção para unir toda a família. Confira a lista completa de lançamentos do mês:

Disponível nos cinemas - Bad boys: até o fim (ação/comédia)

13 de junho - Mallandro: o errado que deu certo (comédia)

13 de junho - Uma vida de esperança (drama)

13 de junho - O anel de Eva (drama)

13 de junho - A semente do mal (terror)

20 de junho - Rite here rite now (musical)

20 de junho - Tô de graça (comédia)

20 de junho - Clube dos vândalos (comédia)

20 de junho - Bandida: a número um (drama)

20 de junho - Divertida Mente 2 (animação)

27 de junho - Um lugar silencioso: dia um (aventura)

27 de junho - A grande fuga (drama)