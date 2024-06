Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (7/6)

Horóscopo sexta-feira — Saiba com antecedência o que esta sexta-feira prepara para você! - (crédito: Pixabay/Reprodução)

MUNDO DENSO

Data estelar: Lua começa a crescer em Câncer.

Gostaria de te dizer algo que te descanse a alma, que te liberte do jugo da ansiedade, mas é claro que as palavras que provocariam tal efeito em ti seriam frases feitas, superficiais e provavelmente mentirosas.

O mundo anda muito pesado e como, apesar de nossa recusa, a realidade em que existimos continua sendo interdependente, é inevitável que essa densidade, que é o somatório das angústias humanas, nos afete em algum momento em que andemos desavisados.

E desavisados andamos, convencidos de que por ser sexta-feira a vida adquira automaticamente uma tonalidade festiva e divertida. Não que não deva ser assim, afinal, toda forma de alegria vale a pena, só estou aqui para te avisar de que, se não consegues obter alegria, não leves isso para o lado pessoal, não és tu, é o mundo inteiro que anda assim.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É inútil maquiar as dificuldades com narrativas positivas que promovam a autoconfiança, nesta parte do caminho seria melhor você adotar uma postura realista, porque só com ela sua alma saberá que decisões tomar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A parte mais sensível do corpo humano é o bolso, porque quando o assunto é dinheiro, as emoções mais radicais se expressam e ninguém parece notar que dessa forma as coisas se tornam mais e mais complicadas. É assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Assuma a responsabilidade, porque mesmo que sua alma se sinta insegura e tenha a inefável certeza de que tudo vai dar errado, sobre a marcha você ganhará autoconfiança ao perceber que nada era tão difícil quanto parecia.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há coisas que estão além do seu alcance e domínio, e que neste momento cumprem um papel muito dominante no seu destino. Procure não lutar contra a falta de domínio, mas navegar nessa onda com a destreza necessária.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Apesar dos receios e sem garantia alguma de tudo dar certo, ainda assim a melhor opção é seguir em frente com a alma preparada para administrar os prejuízos eventuais, mas também para celebrar as pequenas conquistas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Agregue confiança e apoio ao momento pelo qual atravessam as pessoas próximas, porque os problemas que elas enfrentam poderiam ser seus também e, por isso, a ajuda que você oferecer aliviará o peso de todos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

De repente, tudo parece voltar atrás e se tornar impossível, mas você não devia se convencer de que as coisas sejam assim, porque no meio das impossibilidades já se vislumbram as saídas que você poderá utilizar. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Agora você se encontra naquele lugar do destino no qual é impossível antecipar os resultados das ações que você empreender, se trata de fazer apostas e de sofrer com a ignorância quanto aos resultados.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As dificuldades que certas pessoas atravessam podem se tornar suas também, portanto, em vez de fugir delas como alma que viu o diabo, tente oferecer uma mão amiga para aliviar o peso que essas pessoas carregam

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Dá tédio só de pensar em tudo que ainda falta fazer, mas se você valorizar mais o tédio do que a necessidade da ação, se meterá num labirinto de procrastinação que, depois, será muito difícil superar. Melhor não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há coisas que você deseja e que não poderiam ser obtidas neste momento, e ao mesmo tempo há coisas necessárias que você não deseja, mas que podem ser feitas sem grande esforço. Agora você escolhe que caminho seguir.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há coisas que precisam acontecer, há assuntos que você precisa tratar, há situações na vida que é melhor não evitar, e que apesar de não serem de nosso agrado, ainda assim precisam ser experimentadas e resolvidas.