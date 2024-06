Espaço Renato Russo recebe Quito Blues Festival neste fim de semana

Nesta sexta (7/6) e no sábado (8/6), o Espaço Cultural Renato Russo recebe a 2ª Edição do tradicional Quito Blues Festival, que há 17 anos é realizado em Quito (Equador). O evento conta com shows, workshops e exposições da temática Blues do Brasil e de toda a América do Sul.

A primeira edição no país contou com atrações nacionais e internacionais, com dois dias intensos de workshops, performances e shows. Este ano contará com ainda mais atrações vindas do Equador e de Belo Horizonte, performances artísticas variadas, foodtrucks, exposição e muito mais.

O festival é fruto da parceria entre o produtor e músico Carlos Patrício Recalde, equatoriano e produtor-geral, com a produtora brasiliense Mandalla. Esta, que já participou de duas edições do festival em Quito, firmou parceria com o artista a fim de expandir ainda mais o intercâmbio cultural entre os países latinos, com o blues como estandarte.

Serviço

Quito Blues Brasil 2024 – 2ª Edição

Nesta sexta (7/6) e no sábado (8/7), a partir das 15h, no Espaço Cultural Renato Russo. Ingressos podem ser comprados na plataforma Sympla.