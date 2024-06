Coleções de moda são apresentadas no Museu de Arte de Brasília (MAB)

Divulgação do desfile do projeto Sense Moda Criativa - (crédito: Reprodução/Victor Diniz)

O projeto Sense Moda Criativa apresenta o desfile final com entrada gratuita no dia 15 de junho, a partir das 15h, no Museu de Arte Nacional de Brasília (MAB). As peças apresentadas são desenvolvidas por cinco estilistas que participam da curadoria do projeto.



A tarde é voltada para a moda cultural de Brasília e inclui performances com as drag queens Licorina Impéria, Piper Imperia e Tonhão Nunes. Mais tarde, quem toma conta da música é o DJ Lugui. Os modelos apresentados no desfile são dos estilistas Adora Black, Diego Rocha, Luyd, Tarcisio Rocha e Tom Sousa. Todos eles passaram por um processo seletivo administrado por três profissionais conhecidos no DF: Fernanda Ferrugem, Rafaella Lacerda e Victor Hugo Soulivier. Foram cobrados conceito, referência, criatividade e técnica. O projeto é uma realização do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC- DF).

Igor Alessandro, designer de moda e idealizador do Sense Moda Criativa, descreve o projeto como algo animador. “É empolgante observar a perspectiva de cada estilista e ver como cada um escolhe seguir adiante sem se prender às amarras de gênero que a sociedade costuma impor, especialmente por meio das roupas que são setorizadas nas lojas”, revela em nota.





Serviço

Desfile Sense Moda Criativa

Dia 15 de junho, a partir das 15h, no Museu de Arte de Brasília (MAB- SHTN, trecho 1, Projeto Orla, Pólo 3, lote 5). Entrada gratuita.

