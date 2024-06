Abençoadis! Mussum em musical, Milton Filho fala sobre Os Trapalhões

Em O adorável Trapalhão, musical que conta a história do ator e humorista Renato Aragão, o Didi, que está em cartaz no Teatro Villa Lobos em São Paulo até 23 de junho, quem se encarrega de interpretar o icônico Mussum nos palcos é o ator carioca Milton Filho, que esteve recentemente em Fuzuê, como Edgar, e pode ser visto interpretando Alcione na segunda temporada da série Dom, disponível no Amazon Prime Video.

"Sinto uma responsabilidade imensa! Poder dar vida àquele que continua me inspirando, e tantos outros artistas, é um desafio e uma grande honra. Me sinto "abençoadis"!", brinca Milton, que leva tão sério o trabalho que se mudou "de mala e cuia" para São Paulo.

Ao lado de Milton, estão Rafael Aragão, idealizador do projeto e responsável por interpretar Didi, Vicenthe Oliveira como Zacarias, e Enrico Verta como Dedé. "É uma aventura redescobrir o mundo dos Trapalhões com os meninos. Cada um traz a sua leitura de um dos componentes do grupo, e é enriquecedor poder trocar em cena com todo o elenco", celebra o ator.

O musical já garantiu a Milton um encontro com o próprio Didi, e não foi a primeira vez que seu caminho se cruzou com o do humorista. Ele conheceu Renato Aragão entre 2009 e 2010, quando fez uma participação no programa de tevê A turma do Didi.

"Tudo que eu fazia era tremer vendo um ídolo de tão perto. Revê-lo na sala de ensaio me trouxe a mesma emoção de quando o assistia aos domingos quando criança. Foi graças aos Trapalhões que minha mãe descobriu minha miopia, com um ano e meio de idade, por que eu amava ficar grudado na televisão para assisti-los", lembra o ator, que esteve entre os 50 melhores atores de 2019 e foi indicado como melhor ator no Prêmio Shell.