Juliana Caetano, do Bonde do Forró, se exibe no espelho - (crédito: Reprodução/Instagram)

Sucesso como vocalista do Bonde do Forró, a cantora Juliana Caetano levou os seguidores em seu Instagram ao delírio ao postar uma nova foto repleta de muita beleza e sensualidade.

Na ocasião, a artista publicou um clique ousado em que aparece de biquíni fio-dental se exibindo em frente ao espelho. Na imagem, ela surge toda sexy usando a peça mínima e empinando o bumbum na varanda de um hotel com vista privilegiada para o mar.

Apesar do registro ter sido publicado no Instagram Stories de Juliana Caetano, onde as publicações desaparecem após 24 horas e não permitem comentários, a foto da musa foi repostada por uma página de fãs, onde ela foi cercada por muitos elogios e mensagens carinhosas.

"Essa Juliana sabe como ninguém atrair minha atenção", disse um rapaz. "Que musa espetacular", declarou um admirador. "Simplesmente maravilhosa", elogiou um seguidor. "Você está cada vez mais gata Ju", afirmou um internauta. "Pedaço de mau caminho", disparou outro.

Juliana Caetano revela sonho erótico

Nesta semana, Juliana Caetano também interagiu com seus seguidores e contou aos fãs, sobre um sonho inusitado que ela teve. "Qual foi seu último sonho?", quis saber um seguidor.

"Foi essa noite, mas não foi um sonho muito bom, não. Eu estava dormindo e sonhei que acordava com uma linguiça batendo na minha cara, mas não gosto de linguiça… Foi bem estranho", declarou ela, aos risos.

