Jojo Todynho sobre emagrecimento: ‘Não posso falhar comigo’

Reprodução/ Instagram Jojo Todynho

Jojo Todynho, cantora, nesta quarta-feira (05), numa rede social, desabafou sobre o seu árduo processo de emagrecimento. Na web, ela tenta incentivar os seus fãs da importância da atividade física, inclusive a atriz Giovanna Antonelli chegou a brincar com a situação nas redes.

‘Não posso falhar comigo’

"Não posso falhar comigo. Acho que na vida, a gente falhas em vários quesitos, mas com nós mesmos, não podemos falhar, porque isso nos frustra, nos descapacita e faz com que as pessoas que não colocam credibilidade na gente vejam que não temos capacidade nenhuma. Se você não acredita em você, quem vai acreditar? Ninguém", desabafou.

A cantora reforçou a importância de manter os exercícios com a disciplina necessária. "A constância nos leva à disciplina e a disciplina nos capacita pro futuro", disse ela, dando como exemplo as aulas de inglês que está fazendo, das quais ela não gosta, mas sabe que vai colher os frutos mais à frente. "Vão falar: ‘Jojo é barraqueira’, mas é uma barraqueira bilingue", brincou.

Recentemente, a cantora se estressou após descobrirem que ela fuma. "Quero deixar um recado aqui para o povo que estava no direct querendo me pregar moralidade. Gente, deixa eu fumar meu cigarro. Isso é um problema meu", rebateu na ocasião.

