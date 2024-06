Cantor Iano Fazio lança single 'Luz na Escuridão', produzido por AfroRagga

O cantor, compositor e ator Iano Fazio, com mais de 15 anos de experiência na área de cultura do DF, estreou no mundo musical nesta sexta-feira (7/6) com single inédito Luz na escuridão, disponível no Spotify.

O artista gosta de explorar e mesclar reggae, hip hop, rock e música eletrônica. Isso fez com que Iano fosse atrás de uma identidade própria. "Eu sempre gostei de misturar texturas musicais. Minha origem é no rock, porém gosto muito de experimentar em outros gêneros. Artistas como 21 Pilots, Post Malone e O Rappa me influenciaram nessa nova etapa", conta, em nota.

O single é fruto de uma colaboração com o produtor AfroRagga. Luz na escuridão é uma homenagem à vida e como é possível renascer do caos. Com músicas já gravadas anteriormente, o cantor pretende fazer lançamentos periódicos, incluindo vídeos e registros visuais. O novo single de Iano Fazio já pode ser ouvido no Spotify.