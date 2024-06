L7NNON comenta sobre auge e a lealdade com a própria essência

Expoente, popular e representativo. Quando o assunto é trap e rap brasileiro, é impossível não falar de L7NNON. Um dos maiores nomes a nível nacional do país, ele conta com 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Uma carreira brilhante, mas que está só no começo. O auge, apesar de ser um conceito distante e diferente para muitos, representa para o rapper algo maior do que músicas de sucesso. É sobre legado, arte e lealdade à própria essência.

Com essas vertentes, L7, como é carinhosamente chamado, alcançou lugares inimagináveis na música. Feito que o surpreende e o consolida como um dos maiores nomes na nova geração do gênero no país. “Minha vida é um auge por completo. Nunca imaginei estar aqui, já passei de tudo que pensei pra mim”, detalha ao Correio.



Recentemente em Brasília, no Funn Festival, ressaltou o carinho que sente com o público brasiliense. Mais que isso, o prazer em estar na companhia de grandes amigos da capital do país. Feliz e realizado, o rapper contou que está grato pelos números acumulados no último álbum, intitulado de Irrastreável.



Desde o lançamento do projeto, há pouco mais de dois meses, o disco conta com 160 milhões de plays nas plataformas de streaming. “Foi uma parada muito maneira, porque tiveram algumas críticas relacionadas as 31 músicas que disponibilizei. Pra mim, o certo é fazer o que acreditamos. Quando deixamos nossa vontade de lado, nosso trabalho deixa de ter o mesmo peso”, afirma L7NNON.



A quantidade de ouvintes e a estatística para com o novo trabalho só comprova uma coisa: o carinho dos fãs e a confirmação de que ele está no caminho certo. Para L7, é a certeza que tudo está fluindo naturalmente, com a dedicação e o talento que o levou até o sucesso alcançado.



Sabendo do peso que seu nome carrega, destaca que se sente honrado em ser um expoente para a nova leva de jovens e artistas brasileiros. “Só tenho motivos pra agradecer, sei que a nossa cena ainda vai melhorar bastante. Tem muita gente boa aparecendo. Meu foco não é ter hit, é ter um legado. Acredito que minha carreira tem caminhado pra isso”, finaliza.