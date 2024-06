Casa do Cantador realiza 'Sabadão do forró' neste sábado (8/6)

Neste sábado (8/6), às 20h, o Palácio da Poesia será palco de uma noite animada com o Sabadão do forró. O evento, organizado pela Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal (Asforró-DF) com apoio do Ministério da Cultura, acontecerá na Casa do Cantador, em Ceilândia. A entrada é gratuita.

As atrações confirmadas são Trio Primavera, Trio Pernambuco, Trio Espacial e Trio Farol da Barca. Marques Célio, presidente da Asforró-DF, destaca, em nota, a relevância da festividade: "O Sabadão do Forró é mais que um evento, é uma celebração de nossa identidade. Estamos comprometidos em manter vivas as raízes culturais que nos definem".

A Casa do Cantador recebe regularmente uma série de apresentações de forró, proporcionando um calendário diversificado que atrai os entusiastas do gênero. Já o Palácio da Poesia, em dois sábados por mês, reverbera com os sons alegres do forró.