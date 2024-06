Brasília tem apresentação única de 'O lago dos cisnes' neste domingo (9/6)

Uma das peças mais montadas do repertório da dança clássica, O Lago dos cisnes desembarca neste domingo (9/6) no Centro de Convenções Ulysses Guimarães para uma apresentação única do Ballet Clássico de St. Petersburg. Encomendado pelo Teatro Bolshoi ao compositor Piotr Ilitch Tchaikovsky no final do século 19, o balé é dividido em quatro atos e conta a história do príncipe Siegfried e de sua paixão por Odette, transformada em cisne após um feitiço que só pode ser desfeito pelo amor.

O drama é o componente principal dessa peça, que trata das relações entre o amor e a morte embaladas por algumas das melodias mais líricas da música romântica de Tchaikovsky. No palco, 30 bailarinos se dividem entre o corpo de baile e os papéis principais, que são oito, incluindo Siegfried e Odette. O Lago dos cisnes tem momentos emblemáticos na coreografia criada por Vladimir Begitchev e Vasily Geltzer. Os pas-de-deux entre o príncipe e Odette são os mais esperados do balé, além dos momentos finais, quando o príncipe corta as asas do feiticeiro que transformou Odette.

No papel principal do príncipe Siegfried está Alexander Volchkov, nome importante da atual dança clássica russa. Volchkov é também o primeiro bailarino do Teatro Bolshoi de Moscou. Aos 27 anos, ele já dançou um repertório de, pelo menos, 31 balés, incluindo O lago dos cisnes. Aluno de Leonid Zhdanov — que dançou ao lado de lendas como Galina Ulanova e Alicia Alonso — na Academia de Coreografia de Moscou, uma das escolas de formação de bailarinos para o Bolshoi, Volchkov despontou em 2001, ao ganhar a Competition of Young Ballet Dancers, em Kazan. Hoje tem medalha de honra como artista da Federação Russa.

O Ballet Clássico de St. Petersburg foi fundado em 1994 e é formado por 60 bailarinos, todos egressos da Academia de Balé Vaganova. Um total de sete peças clássicas formam o repertório da companhia, incluindo as mais famosas, como Gisèle, O quebra-nozes, Dom Quixote e A bela adormecida.

O Lago dos Cisnes

Com o Ballet Clássico de St. Petersburg. Hoje, às 19h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ingressos na Bilheteria Digital.