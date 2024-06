Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (8/6)

BOM HUMOR REVOLUCIONÁRIO

Data estelar: Vênus e Saturno em quadratura.

Aproveita bem e desfruta de cada momento leve, de cada risada possível, faz bom uso das oportunidades de te contagiar com o bom humor de alguém, e também de irradiar bom humor a todas as pessoas com que tenhas de lidar, para que elas também se beneficiem com isso.

O mundo anda denso o suficiente para que continuemos agregando peso a tudo que nos acontece, dando sermões moralistas de dedo em riste a todas as pessoas com que entramos em contato, fazendo parecer que só fazem coisas erradas, quando na verdade, da mesma forma com o que acontece a nós mesmos, só fazem o que podem, e não o que querem.

O bom humor é a mais eficiente manifestação de resistência contra tudo e todos que pretendem nos derrubar, afinal, tudo que, visto de perto, parece trágico, visto de longe se apresenta ridículo.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As conversas difíceis precisam ser elaboradas e refletidas, mas nãoadiadas, porque quanto mais tempo passar sem colocar as cartas sobrea mesa, mais difíceis ficarão essas conversas, até se tornarem impossíveis.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É evidente que algumas de suas exigências são legítimas, mas sabe aquela história de fazer o certo no momento errado? Pois bem, essa seria a situação atual para você. Em vez de exigências, faça algumas concessões.





GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Seria bem melhor que você estivesse confiante e, por isso, seguisse em frente com seus intuitos. Porém, você terá de seguir em frente apesar de não ter essa autoconfiança toda que seria ideal. O que importa isso?

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Está tudo muito mais estranho do que em outros tempos de sua vida, e isso é algo a ser levado em consideração, porque apresenta a você dilemas que, de outra maneira, teriam sido varridos para baixo da consciência.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nunca saberemos antecipadamente se seremos bem-sucedidos ou se amargaremos derrotas. Assim é a vida, sempre insondável e surpreendente, e é melhor a aceitar do jeito que ela é do que lhe colocar máscaras enganosas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que tudo pareça indicar que os resultados não serão do jeito desejado, mesmo assim é propício seguir em frente, se não for possível com desapego, pelo menos com a alma ciente de que faz o necessário.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Algumas ideias que circulam por aí evocando o sagrado sentimento do entusiasmo de sua alma, são totalmente impraticáveis, só servem para fazer você se sentir bem. Talvez isso seja suficiente, é melhor não voar muito.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É difícil pensar a vida sem sofrimento, essa condição surge para obscurecer até os momentos em que tudo está relativamente bem. Por ser inevitável, o sofrimento pode ser tratado como uma visita indesejável.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se todas as pessoas concordassem e vivessem em harmonia, será que nossa humanidade ia suportar essa condição? Provavelmente se entediaria com o cenário e, em algum momento, arrumaria novos conflitos para se entreter.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Poderia ser tudo muito simples, mas as coisas são como são, dificilmente são como desejaríamos que sejam. Porém, isso não há de se tornar angustiante, aceite a realidade e lide com ela de acordo ao seu alcance.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Entre a satisfação dos desejos e o suprimento das necessidades, quase sempre nossa humanidade escolhe os desejos, e é assim que ela se complica ao longo do caminho, porque o destino é filho da necessidade e não do desejo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se você pudesse ter o domínio absoluto de seu destino, teria sabedoria suficiente para administrar a situação? Ainda que você imaginar que sim, a vida sempre será maior do que sua capacidade de a entender. É o destino.