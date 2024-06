Oruam tem show cancelado após apoiar Neymar; Luana Piovani apoia festival

O rapper Oruam teve um show cancelado no Wehoo Festival após o cantor defender Neymar em uma briga com Luana Piovani que envolve a PEC da privatização das praias.

Isso porque o evento que acontece no Recife em outubro afirmou que a “decisão reflete os valores e princípios” que promovem. Além disso, as “declarações do artista não se alinham com esses aspectos”.

Oruam se defende

No entanto, Oruam se pronunciou afirmando que defendeu Neymar contra Luana Piovani e que nem sabia do que a briga entre o jogador e a atriz se tratava.

“(As críticas eram) a respeito da mulher (Luana Piovani) falando bagulho dos filhos dele, nem sabia bagulho de praia… nunca que vou ser a favor de privatização de praia”, disse Oruam.

Neymar contrata Oruam

Depois da repercussão do caso, Neymar postou no “X”, antigo Twitter, que contrataria Oruam para um show após saber que o artista perdeu a apresentação no festival.

Meu mano @mauro_davi6 tá contratado pro show que vou fazer ???????????? tmj — Neymar Jr (@neymarjr) June 6, 2024

Luana Piovani apoia festival

Nos stories do Instagram, a atriz compartilhou um print com a notícia do cancelamento do show e escreveu “Wehoo, parabéns! E contem comigo”.

A atriz está em “pé de guerra” com o jogador porque a atriz compartilhou vídeo criticando uma PEC em discussão no Senado que pode “privatizar” praias no Brasil.

Isso porque Neymar já demonstrou apoio à iniciativa que repassa terrenos litorâneos da união a estados, municípios e proprietários privados.

Na manhã de quinta-feira, dia 30 de maio, Luana Piovani aumentou a artilharia contra o jogador em nova postagem. A atriz usou termos como “ignóbil” e “mau-caráter” para referir-se a Neymar e o criticou como pai e homem. Aliás, foi essa declaração que fez Oruam entrar na confusão.