Pharrell Williams lança história da carreira em animação de lego

O cantor, compositor e rapper Pharrell Williams vai contar sua trajetória na música utilizando peças de lego. A história contada no filme Peça por Peça terá início antes do talento do músico ser reconhecido e mostrará o caminho percorrido pelo estadunidense. A cinebiografia tem previsão de estreia para outubro deste ano.



Versões de lego de Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Gwen Stefani, Jay-Z e Timbaland estarão presentes no longa-metragem. Todos participaram da trajetória de Pharrell, vencedor de treze Grammys com suas músicas e produções.