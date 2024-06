Com muitas reflexões, banda brasiliense Nume Consense lança novo EP

Com seis novas músicas, a Nume Consense acaba de lança um novo trabalho. Revelando a imprevisibilidade do grupo brasiliense, as canções trazem reflexões do mundo psíquico, com inspirações no autismo e até em Freud. O trabalho já está disponível em todas as plataformas de streaming e em clipes no YouTube.



O vocalista Michel Glauber conta que o grupo passou por um “ciclo não vicioso” para a nova produção, mantendo sempre o lema da imprevisibilidade e o experimental como base.

“Apesar de manter nossas características e identidade de banda, o som está recheado de elementos novos, como o Djent, além da harmonia, as letras continuam profundas, que é uma de nossas características a serem mantidas, nesse novo trabalho, abordamos temas como psique de Sigmund Freud, Id, ego e superego, autismo, superficialidade humana, realidade e cotidiano, processo de linha do tempo e vida, crise existencial, escolhas e cuidados com a mente. Viver nos proporciona enxergar a sociedade de modo relativo, que apesar dos problemas, nos mostra que tudo isso são lindas imperfeições, essenciais para a evolução”, descreve Glauber.



Maturidade

O musicista afirma que a produção está mais madura, devido à vivência da banda. Isso faz com que o grupo possa passar mais tempo juntos, em estúdio, para a criação de bons sons, com inspiração em artistas mais novos e ícones do passado.



A abordagem de assunto complexos pode ser vista com ênfase na música Lacaio, carro-chefe do trabalho, que ainda conta com outras seis canções — sendo uma lançada anteriormente como single. No trabalho, a banda tenta simplificar alguns temas.

“Estávamos há um tempo explorando o modo de deixarmos assuntos complexos o mais simples possível de ser compreendidos. A cada letra, a ideia se cadenciava, assim como o instrumental. Passamos a escutar muita coisa nova, novos lançamentos de bandas que admiramos, e até discos antigos e variados dentro do rock”, conta Michel.



O bom desempenho do grupo tem gerado bom público em diversos eventos e festivais que a banda vem se apresentando e o reconhecimento em diversas rádios independentes, que tem tocado as canções sempre bem recebidas pelo público.



“É necessária essa renovação, mas, claro, que se mantenha o legado dos que construíram essa estrada. Porém, renovar e inovar é necessário para que se mantenha viva a chama do rock, pois tem muito som bacana de alto nível no DF e no Brasil. Abrir a mente e entender isso é estar livre de preconceitos e disposto a compreender e apoiar essa nova geração, que por sinal é muito criativa. Estamos otimistas com esse grupo unido de pessoas dispostas a mostrar que é capaz e possível a inovação”, analisa.



Nume Consense está em todas as plataformas de streaming, de graça, para todos que querem conhecer um novo som.