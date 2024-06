Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (9/6)

MUDANÇA DE POSTURA

Data estelar: Marte ingressa em Touro, Sol e Saturno em quadratura.

É comum nos apegarmos tanto a certos detalhes do que nos acontece, que perdemos a perspectiva mais ampla do cenário em que tudo acontece e, também, de nosso protagonismo nos acontecimentos.

Quando caímos em nós mesmos e nossa percepção se amplia, o que nos angustiava tende a se transformar num fluxo dinâmico de ideações e ações que traz como resultado um relacionamento mais leve e dinâmico com a vida, nos sentindo bem-humorados e bem dispostos.

Essa mudança de postura, porém, não pode ser resultado do que nos acontece, porque apesar de que ocorrências positivas têm o poder de melhorar nosso ânimo, se ao mesmo tempo não há em nós uma intenção firme de adotar uma postura mais leve e divertida diante da vida, é capaz de os próprios Anjos surgirem diante de nós e nós não os percebermos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Cuide para que sua mente não estacione no labirinto das impossibilidades, porque essa é uma condição artificial, que gira em torno dos argumentos que comprovam a impossibilidade, desconsiderando todos os outros.





TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você pode resistir tudo que quiser, mas isso não vai ajudar a resolver a situação atual, que requer flexibilidade suficiente para fazer concessões em vez de exigências. Quanto mais você exigir, mais resistência oferecerá.





GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A bola está com você, e mesmo que não se sinta capaz de administrar o que acontece, é melhor seguir em frente com o jogo, porque sobre a marcha sua alma adotará uma postura mais segura e confiante. Em frente.





CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os receios podem até ter um fundo de verdade, mas de todo modo são exagerados e agem no sentido de reprimir a ação necessária que você deveria empreender, mesmo que pareça impossível obter os resultados pretendidos.





LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O medo é fiel companheiro do caminho, mas você não devia valorizar seus conselhos, porque apesar de parecerem sensatos e prudentes, na prática conduziriam a você fazer menos do que o necessário. Melhor progredir.





VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que as pessoas com que você tenha de lidar agora não sejam do seu total agrado, mesmo assim é com elas que se constrói esta parte do destino de sua vida. Portanto, tente seguir em frente a despeito do desagrado.





LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A ambição é legítima, e bem utilizada serve de combustível ao progresso. Porém, é perigosa também, porque não sabe quando parar nem quando se conformar com o que conquista, e assim inicia o processo de queda livre.





ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A inevitabilidade de certas condições existenciais há de ser tratada por você com naturalidade, sem se deter por tempo demais para lamentos ou recriminações, mas como fundamento para fazer suas apostas e continuar.





SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os desentendimentos que não podem ser resolvidos de imediato não hão de se transformar em poços de recriminações e ressentimentos, mas pontos que, não podendo ser resolvidos, enriqueçam os relacionamentos com diversidade.





CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os deveres em primeiro lugar, para que o tempo renda, porque se você procrastinar os deveres, acontecerá o mesmo de sempre, nem sequer você terá espaço em sua alma para desfrutar da satisfação dos desejos. É assim.





AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para você não se complicar demais e desnecessariamente, procure fazer o que estiver ao seu alcance, renunciando aos desejos que seria muito improvável satisfazer nesta parte do caminho. Nem sempre é boa a persistência.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Está tudo indo da melhor maneira possível, mesmo que não seja essa a aparência. Procure enxergar além do que pode ser percebido de imediato, porque a vida tem planos maiores para você. É uma questão de se adaptar.