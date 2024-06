Confira as 5 melhores novidades do primeiro dia de Summer Games Fest 2024

O evento de verão de Geoff Keighley está finalmente rolando e com ele novidades para o mundo dos games. O primeiro dia teve uma recepção morna, com o apresentador já deixando claro que nenhum jogo triplo A (De alto custo e desenvolvimento demorado, produzido por grandes marcas) seria mostrado nessa rodada de anúncios, sem Gears 6, GTA VI ou Kingdom Hearts 4. Apesar do aviso, o evento contou com muitas surpresas que empolgaram quem acompanhou ao vivo.

Confira:

Harry Potter: Campeões do Quadribol



Um jogo exclusivo para o esporte mais famoso do mundo bruxo, que não apareceu no jogo mais vendido de 2023, Hogwarts Legacy e foi cobrado arduamente pelos fãs, sabendo disso a WB Games resolveu fazer um jogo exclusivo para o esporte de vassouras, aros e bolas voadoras.

O trailer mostra que os personagens mais queridos da franquia Harry Potter serão todos jogáveis no título, além de exibir uma prévia de como será este gameplay em terceira pessoa voando pelo campo e indo atrás do pomo de ouro. O jogo chega gratuitamente na PS Plus (Serviço de assinatura da PlayStation) no dia de seu lançamento, chegando no dia 3 de setembro para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.



Slitterhead



O jogo produzido pelo estúdio de Keiichiro Toyama ganhou novas imagens depois de um distante hiato de conteúdo de 2021 até esse Summer Game Fest, o desenvolvimento para ter ido para o limbo, mas Slitterhead não só ganhou um trailer como mostrou o gameplay, um tanto curioso que o jogo possuirá.

Em Slitterhead, o jogador controla uma espécie de ser alienígena que pula de corpo em corpo, podendo assim em tese controlar qualquer personagem do jogo, incluindo cachorros como visto no final do trailer. A prévia também dá um gostinho do combate presente na obra, que tem muitas semelhanças com o body horror (Horror corporal) visto em obras como O Enigma de Outro Mundo e as criaturas mutantes de Resident Evil. Slitterhead chega em 8 de novembro e será lançado para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.



Mighty Morphin Power Rangers: Rita Rewind

O grupo mais famoso de lutadores coloridos vai ganhar um jogo inédito voltando aos primórdios dos beat’em ups, nos moldes dos anos 90, sendo em 2D e pixelado. Além disso, o jogo vai contar com fases em 3D onde controlamos os Rangers em veículos ao longo da fase, além de fases dentro do Megazord da equipe. Mighty Morphin Power Rangers: Rita Rewind tem seu lançamento ainda em 2024, chegando até o momento apenas para PC.

Alan Wake II: Night Springs

O jogo premiado da Remedy volta para uma DLC inédita onde o escritor deixa de ser o protagonista e o jogador assume outros 3 personagens jogáveis. Não só isso, mas o jogo trouxe Jesse, protagonista do outro jogo da empresa, Control, para o modo especial, mostrando versões bizarras dos personagens interpretados por Jessica Preddy e Jack Joyce do game.

A expansão já está disponível para download e pode ser acessada através da versão Deluxe do jogo, uma nova expansão de Alan Wake II deve chegar até outubro deste ano. Alan Wake II está disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.



Skate.



Depois de 14 sem novos jogos, a EA confirmou que Skate continua vivo e em desenvolvimento, mostrando uma prévia rapidamente de como será o próximo título da produtora, com diversos skatistas digitais fazendo manobras e andando por uma cidade que possibilita diversos truques para o esporte. O trecho mostrado aponta que o jogo está em um “pré-pré-pré-alfa” e que vai ter um teste aberto nos consoles em breve, mas até o momento sem todas as plataformas mostradas e muito menos data de lançamento.