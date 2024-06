Reprodução/Instagram - Montagem Luana Piovani e Pedro Scooby

Luana Piovani utilizou as redes sociais neste sábado (8), e reagiu em torno de uma declaração recente feita por Pedro Scooby, em que o surfista afirmou que a ex-mulher teria ficado "com ódio dele".

Leia também: Angélica lista permissões que mantém na vida íntima com Luciano Huck

Durante uma entrevista recente, o surfista declarou que se sente alvo de julgamento pela internet em virtude da atriz, com quem teve três filhos, Dom, de 12 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 8. Em resposta publicada nos Stories do Instagram, a famosa rasgou o verbo, e não perdeu a oportunidade de alfinetá-lo.

Na ocasião, Luana Piovani compartilhou um trecho em que Pedro Scooby afirmou que "ela tem um poder muito grande na internet" e que pela falas feitas sobre ele, "vão no seu patrocinador e começam a mandar mensagem".

"Fez merda"

Em resposta, a atriz rebateu a acusação do ex-marido: "Falar a verdade é bem diferente de bater. Um homem já me bateu, e a sua ex-mulher sempre falará as verdades. Coisas bem diferentes. Por isso, se liga. Fez merda, conto mesmo. Para a gente vez a real casa dos alecrins dourados", pontuou.

Luana Piovani (Foto: Reprodução/Instagram)

O post Luana Piovani dispara após fala polêmica de Pedro Scooby sobre ela: "Fez merda" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.