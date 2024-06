Lulu Santos: cantor se recupera bem após internação e terá alta segunda-feira

O cantor Lulu Santos tem "plena recuperação", após passar mal e ser internado na sexta-feira (7/6), no Rio de Janeiro, na Clínica São Vicente. De acordo com o boletim deste domingo (9/6), o músico se recupera de uma gastroenterite aguda.

“O cantor segue sendo hidratado, com dor abdominal controlada, sem febre e aceitando bem dieta oral”, afirma a nota. De acordo com o boletim, Lulu Santos deve receber alta na segunda-feira (10/6).

Cancelamento de shows

O fato de Lulu Santos ter passado mal na sexta-feira fez com que a equipe do cantor cancelasse o show previsto para ocorrer no festival João Rock neste sábado. Além do João Rock, Lulu Santos cancelou apresentação prevista para ocorrer no festival Salve o Sul, deste domingo.