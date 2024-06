Isabelle confessa sobre a vida sexual com Matteus após o BBB 24: "Surreal" - (crédito: Ellen Soares/Gshow)

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral, que engataram um romance improvável nos últimos dias de confinamento do BBB 24, fizeram confissões inéditas sobre a vida íntima após o confinamento, e relembraram a primeira vez.

Em entrevista ao jornal Extra, a cunhã-poranga contou que a intimidade entre eles aconteceu aós a primeira viagem do gaúcho, de Alegrete, para Manaus. "Logo que saímos, nos encontramos no hotel, ficamos um pouco juntos, mas era uma correria, sempre tinha muita gente. Conseguimos nos conectar na primeira vez que ele foi a Manaus (no início de maio)", disse.

"Superou minhas expectativas (risos)", declarou Isabelle. Matteus, por sua vez, não escondeu os elogios e a paixão pela ex-BBB. "No ‘BBB’, não tinha muito o que fazer por conta da exposição. Mas aqui fora foi algo surreal, maravilhoso, bem especial. (…) Bah, sou até suspeito para falar. O que vocês conseguem analisar externamente (a química) é o que acontece internamente", afirmou.

Isabelle, inclusive, ainda entregou que a ida de Matteus à sua terra só fortaleceu o romance. "Ele ficou na minha casa, moro sozinha. Tivemos momentos incríveis, românticos e privacidade. Minha casa está cheia de roupas dele (risos). Tem sapato, cueca, escova de dente…", disse, bem-humorada.

O post Isabelle confessa sobre a vida sexual com Matteus após o BBB 24: "Surreal" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.