Divã da Carmela está de volta com novo espetáculo no Sesc

Divã da Carmela, peça protagonizada pela personagem Carmela (Diego Ponce de Leon), terá apresentações nos dias 22 e 23 de junho no Teatro Sesc, às 19h. Sucesso de público, a personagem retorna aos palcos com história inédita.

Conhecida por ter afinidade com a periferia, a humorista decidiu oferecer entrada gratuita para moradores de fora do Plano Piloto. Quem mora no centro de Brasília paga o valor normal do ingresso, R$40. Essa é uma iniciativa de regionalização que visa facilitar o acesso à cultura a pessoas com dificuldades financeiras.

A personagem criada pelo jornalista Diego Ponce é uma das figuras mais conhecidas no entretenimento brasiliense, sendo eleita cidadã honorária em 2023. Ela ganhou bastante visibilidade devido à capacidade de administrar o próprio programa de rádio, tornando-se líder de audiência. Recebeu destaque também pelas ações sociais a favor de pessoas em situações desfavoráveis.

Serviço

Divã da Carmela

Dias 22 e 23 de junho, às 19h, no Teatro Sesc 504 Sul. Ingressos: R$40, no Sympla. Entrada gratuita para moradores de cidades do DF. Não recomendado para menores de 12 anos.

