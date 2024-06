Anitta rebate críticas por turnê internacional com público enxuto - (crédito: Reprodução/Globo)

Anitta abriu o coração sobre a primeira turnê internacional, Baile Funk Experience, em prol do seu sexto disco, Funk Generation, durante entrevista concedida ao programa Fantástico, da Globo, exibido neste último domingo (9/6).

A "Girl from Rio" desabafou sobre críticas que vêm recebendo, em decorrência da estrutura dos shows e de sua equipe serem menores. Sincera e bem resolvida, a cantora afirmou que não busca se importar com as opiniões alheias.

"Eu não tenho essa preocupação de o que os outros vão falar. Como tem algumas pessoas falando que o meu show agora é para pouca gente. Para três ou quatro mil pessoas. Gente, se não gostou, é só não vir", disse Anitta, que apontou seu objetivo com a turnê que passará pelo México, Estados Unidos, América do Sul e Europa.

"Era o que faltava para eu ter uma imagem que acredito que tenha aqui fora para quem não é brasileiro: de uma artista alternativa, que está começando e traz um som diferente", declarou ela. "Precisei de coragem para fazer isso sem me preocupar se o brasileiro ia falar que eu canto para pouca gente", pontuou Anitta.

