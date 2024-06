Palco Giratório chega ao DF com apresentação de 14 peças de teatro

O Palco Giratório, maior projeto itinerante de artes cênicas do país, estreia nesta terça-feira (4/6), às 20h, no Teatro Sesc da 913 Sul. Com uma apresentação exclusiva para a imprensa, o evento começará com o espetáculo Biografia autorizada. A 26ª edição do Palco Giratório circulará por todo o país, até dezembro, com mais de 400 apresentações e 200 cursos e oficinas realizadas por 17 grupos artísticos.

Em Brasília, a primeira apresentação aberta ao público será nesta quinta-feira (6/6) com o espetáculo Herança, da Cia mineira Burlantins. No total, 14 peças teatrais estarão em exibição no Teatro Sesc da 913 Sul, com entrada franca. A programação completa do Palco Giratório no DF será disponibilizada durante a coletiva de imprensa e, na sequência, no site do Sesc-DF.



Biografia autorizada é um monólogo escrito e protagonizado pelo ator Paulo Betti. Dirigido por Rafael Ponzi, o espetáculo acompanha a história de superação de Paulo, que percorre o trajeto riquíssimo da roça à cidade, enquanto conta um pouco da história da imigração italiana no Brasil.