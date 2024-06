Cauã Reymond denuncia que cães foram envenenados: "Maldade sem tamanho"

O ator Cauã Reymond utilizou as redes sociais para expressar indignação e tristeza após seus dois cachorros, Romeu e Shakira, serem envenenados. Em um desabafo emotivo, Reymond revelou o estado crítico dos animais e compartilhou sua dor com os seguidores.

"Um crime absurdo. Uma maldade sem tamanho. Muito triste. Torçam comigo pela recuperação deles, por favor", pediu o galã, que se mostrou visivelmente abalado com a situação.

O ator desconfia que os cães tenham sido envenenados com chumbinho misturado à carne e expressou sua revolta com a crueldade do ato.

"Não desejo nada de mau pra ninguém, mas eu tô muito triste, porque eu divido aqui minha rotina, com o Romeu, com a Shakira… Eu trago eles pra vocês e…", disse Reymond, visivelmente emocionado. Ele ainda compartilhou uma foto dos cães recebendo atendimento veterinário.