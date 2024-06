Casa Moringa realiza encontro de mestras e griôs neste domingo (16/6)

A Casa Moringa realiza, neste domingo (16/6), das 14h às 22h30, o 3º Encontro de Mestras e Griôs. O evento, que será no santuário agroecológico do Sítio Geranium, em Taguatinga, reabre a roda entre os guardiãos da tradição oral da capital federal. A entrada é franca.

A programação terá início com o lançamento do livro Palavra de mestra, seguida de rodas de prosa e apresentações de Dona Gracinha da Sanfona, Vereda dos Mamulengos, Bumba Maria Meu Boi, Sambadeiras de Bimba Filhas de Biloca e Mestra Martinha do Coco. O encontro reúne 13 guardiãs de saberes, fazeres e ofícios de tradição oral de diferentes regiões administrativas do DF.

A iniciativa busca criar uma conexão entre as mestras e as novas gerações, promovendo reflexões em torno de temas como memória, feminismo, ancestralidade e patrimônio cultural imaterial. Fundada em 2011 por artistas e educadoras brasilienses, a Casa Moringa, que promove o projeto, é um coletivo de teatro popular, encantarias e brincadeiras