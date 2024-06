Confira os destaques do Xbox Showcase no Summer Game Fest 2024

Com um evento páreo a páreo com o show principal, a Microsoft dispara na frente com a quantidade e qualidade de titúlos anunciados para 2024. - (crédito: Reprodução/Summer Game Fest/Xbox)

Com um evento que colocou 600 mil pessoas ligadas em na transmissão ao vivo, a Microsoft trouxe anúncios de peso para o terceiro dia do Summer Game Fest 2024, mostrando a uma enorme quantidade de títulos que vão ganhar expansões, novos jogos e ressuscitando velhos conhecidos para o deleite dos jogadores.





Confira os principais anúncios:





Call of Duty Black Ops 6

O maior jogo da Activision e uma das maiores franquias (senão a maior) do FPS ganhou uma prévia abrindo o evento mostrando o seu modo campanha cinematográfica, com várias sequências de ação, com veículos e explosões. Além disso, o modo zumbis e o multiplayer foram protagonistas na apresentação final. O jogo chega dia 25 de outubro e estará disponível no Gamepass no dia do lançamento, não se sabe até o momento se o jogo será exclusivo do Xbox Series X|S





Doom: The Dark Ages

A Bethesda já chegou arrebentando com um trailer brutal de Doom: The Dark Ages, o gameplay foca numa nova mecânica com um escudo para o Doomguy, que se defende dos tiros e pode atacar com suas bordas dentadas, além disso, um mecha se junta ao protagonista para enfrentar os demônios gigantes e por fim uma montaria alada que também vai adicionar níveis únicos ao combate. O novo jogo chega em 2025 e estará disponível no Gamepass no dia do lançamento.





State of Decay 3

No mundo tomado por zumbis, o novo título mostra um combate de sobreviventes, com trechos mesclados de gameplay e cenas cinemáticas, além disso, alguns zumbis especias apareceram na prévia mostrando os desafios que estarão no caminho do jogador. O jogo ainda não tem data para chegar, mas deve também se juntar ao catálogo do Gamepass no dia do lançamento.







Dragon Age: Veilguard

Um novo jogo da EA e da Bioware no mundo de Dragon Age, focando agora numa equipe já montada de heróis medievais, prontos para enfrentar os desafios do mundo de fantasia, chegando aos consoles exclusivamente para Xbox e ao PC. Dragon Age: Veilguard não tem uma data confirmada, mas chega ainda em 2024 e será adicionado no dia um ao catálogo do Gamepass.





Starfield: Sharttered Space

A expansão de Starfield, o RPG espacial da Bethesda mostrou uma mistura do clássico terror nas estrelas visto na franquia Alien e o terror cósmico de Lovecraft, com naves bizarras, um culto, e uma entidade sinistra que farão parte da nova expansão do jogo que chega ainda em 2024.





Fallout 76

Uma nova expansão chega a Fallout 76, trazendo um novo mapa para exploração que chega ainda dia 12 de junho ao jogo. E Graças ao sucesso astronômico da série produzido por Jonathan Nolan na Amazon Prime Video, era inevitável mais cedo ou mais tarde algum conteúdo de Fallout aparecer, com um comercial bem-humorado, a Bethesda anunciou uma DLC vai deixar você jogar de Ghoul (Ou Necrótico em português) assim como o personagem de Walton Goggins, a expansão chega apenas no ínicio de 2025.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater



Um novo trailer para o remake de Metal Gear Solid: Snake Eater, trouxe finalmente o gameplay de Snake, mostrando a ação e a furtividade do super agente da Konami. O jogo chega em 2025.

Perfect Dark



Ressuscitando uma franquia da Rareware, Perfect Dark traz uma trama de espionagem, num futuro próximo, onde o jogador encarna a superespiã Joana Dark que foi treinada desde a infância para se infiltrar, hackear e passar desapercebida na multidão. O jogo foi anunciado com um trailer de gameplay mostrando como será o jogo, com várias mecânicas que lembraram títulos como Watch Dogs e Cyberpunk 2077. Ainda não há uma data definida para o lançamento do game.

Fable

Outro jogo que ressuscitou franquias, Fable traz um mundo de fantasia clássico, de capa e espada. O trailer mostrou um gameplay de combate contra criaturas mágicas e algumas cenas de diálogo, o novo título de Fable chega apenas em 2025.

Mixtape

Com uma trilha sonora de peso, contando com The Smashing Pumpkins, Devo, Iggy Pop e Joy Division, Mixtape conta uma história de um grupo de adolescentes que só quer curtir no verão, e assim como declara o narrador “Esses jovens vão fazer muitas confusões, mas confusões boas”. Mixtape chega apenas em 2025, exclusivamente ao Xbox nos consoles e para o PC, saindo no dia um para o Gamepass.

Life is Strange : Double Exposure



A Square Enix revelou um novo jogo da série Life is Strange trazendo a protagonista do primeiro jogo, Max Caulfield de volta como personagem central de um trama de investigação, onde sua amiga é morta e ela viaja entre mundos paralelos para salvá-la da morte. O novo capítulo de Life is Strange chega em 29 de Outubro de 2024.

Indiana Jones and the Great Circle

Um novo trailer para o jogo do arqueólogo mais famoso do cinema foi mostrado no evento, revelando ambientes presentes no jogo, desde neve ao deserto, além de uma cena completa onde Indiana está capturado pelos nazistas em um barco congelado. O jogo ainda não tem data de lançamento confirmada, mas chega ainda em 2024, fazendo parte do catálogo da Gamepass no dia um de seu lançamento.

Assassin’s Creed: Shadows

A Ubisoft exibiu em primeira mão os diferentes gameplays presentes no game, mostrando o modo furtivo e silencioso de Naoe e o violento e brutal de Yasuke, além disso, a prévia mostrou como eles irão se relacionar, juntos, em um ideal de justiça para libertar o Japão da opressão de tiranos. Assassin’s Creed: Shadows chega em 15 de novembro 2024 para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Gears of War: E-DAY

Para aqueles que esperavam uma sequência, a Xbox exibiu um trailer cinemático de uma batalha intensa de um soldado Locust contra o protagonista da série Marcus Phoenix, que após vencer a luta, quase morre em um desabamento, mas é salvo por Dominic Santiago (Ou só Don para os intimos) que faleceu em Gears 3, revelando que o novo título se passa antes de todos os jogos, o título dá uma pista sobre a história, o E-DAY do título se refere ao Emergency Day, que foi o dia que Sera começou a ser invadida pelos Locust. O jogo ainda não tem uma data de lançamento confirmada.