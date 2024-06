Projeto 'Cinema é Ralação' lança mini documentário sobre 2ª edição

O projeto Cinema é Relação lançou, nesta segunda-feira (10/6), um mini documentário sobre a sua segunda edição. O evento, que ocorreu de 8 a 26 de abril, pode ser visto pela curta produção, disponível no canal do Youtube www.youtube.com/@CineseAudiovisual.

LeoMon, idealizador e diretor criativo da iniciativa, enfatiza, em nota, a importância do mini documentário ao compartilhar o impacto que as aulas tiveram sobre os participantes do projeto: “É uma forma de celebrarmos e valorizarmos cada etapa desse processo de formação e inclusão na indústria cinematográfica. "Durante as oficinas profissionalizantes de audiovisual, os participantes tiveram a oportunidade de vivenciar experiências práticas e imersivas em um set de filmagem. A maioria dos alunos eram jovens da periferia, pessoas negras, mulheres e membros da comunidade LGBTQIA +.

Devido ao grande número de inscritos, as aulas gravadas em 2023 também ficarão mais um ano disponíveis no canal do Youtube da Cinese Audiovisual. As 30 horas de curso reúnem oficinas de maquinário, elétrica, operação de som e de câmera.