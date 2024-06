Will Smith compartilha meme de influenciadora brasileira Vovó Maria

O ator norte-americano Will Smith animou os fãs brasileiros ao compartilhar um vídeo da influenciadora conhecida como Vovó Maria, 88 anos. No registro compartilhado pelo ator, Maria é "atropelada" por um carro quase parado e rola pelo chão. "Os motoristas no Brasil são inacreditáveis", escreveu Will.



A influenciadora Vovó Maria produz vídeos de humor com o neto Gabriel, de 23 anos. Eles têm mais de 5 milhões de seguidores no Instagram e ultrapassam os 4 milhões no TikTok. "Furando a bolha", disseram Maria e Gabriel ao saberem que o conteúdo deles foi compartilhado por Will.

Nos comentários da publicação de Will, os brasileiros brincaram com o fato do ator ter comaprtilhado o conteúdo. "Will descobriu os brasileiros", disse uma seguidora. "Will deve mudar o nome para Wildson ou Wildnei e se naturalizar brasileiro", afirmou outra. "Os brasileiros vão dominar o mundo", brincou uma terceira pessoa.

Essa não é a primeira vez que Will compartilha conteúdo de brasileiros. Na semana passada, o ator publicou um vídeo feito pelo sósia e influenciador baiano Naio Barreto. Na gravação, o astro de Hollywood é imitado com a ajuda de inteligência artificial.