Preta Gil celebra alta hospitalar e conta sobre internação de quatro dias

Preta Gil retornou às redes sociais nesta segunda-feira (10/6) para anunciar que está em casa após quatro dias de internação devido a uma pielonefrite, uma infecção no rim. Em um post no Instagram, a cantora detalhou que inicialmente confundiu a dor intensa no lado direito com uma dor muscular, mas após insistência médica e agravamento dos sintomas, foi ao hospital.

"Eu fui diagnosticada com uma pielonefrite, que é uma infecção no rim – no meu caso, no rim direito", relatou. Durante sua internação, passou por diversos exames e precisou colocar um duplo J, um cateter no ureter, para desobstruir uma fibrose.

Ela revelou que estará de volta ao comando do TVZ na quinta (13), mas não mencionou seu retorno aos palcos. "Isso se eu tiver me sentindo bem, porque é um programa que não requer muito esforço físico meu", explicou. Ela também aproveitou a oportunidade para alertar seus seguidores sobre a importância de ouvir o próprio corpo e buscar atendimento médico quando necessário, enfatizando a necessidade de beber muita água e não se automedicar.

"Amores, como prometido vim conversar com vocês sobre esses últimos dias. Já estou em casa de repouso para em breve voltar com a minha rotina! Obrigada por todas as mensagens de carinho. Se cuidem", escreveu na legenda da postagem.

