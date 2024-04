Will Smith fica chocado com brasileiro que faz fretes em moto

O “jeitinho brasileiro” deixou o astro Will Smith impressionado. Na quarta-feira (24/4), o ator republicou vídeo de um brasileiro que faz frete de móveis em uma motocicleta Honda Biz. “Não tem como! Como? Como?”, escreveu o artista.

No vídeo, o homem, com ajuda de outra pessoa, coloca um guarda-roupa sobre a motocicleta e sai com o móvel na garupa. Antonio Cabeludo, o piloto da moto, faz fretes em Cariús (CE) há 20 anos e conta que sempre quis fazer o trabalho viralizar. Em um post no Instagram, o cearense agradeceu ao ator. “Não tenho palavras pra descrever o sentimento que estou sentindo. São 20 anos nessa luta e inúmeras tentativas de viralizar meu trabalho e de repente Deus usa um ator internacional super conhecido e ele muda minha vida”, escreveu.

Antonio Cabeludo tem quase 60 mil seguidores no TikTok, onde mostra a rotina de trabalho. O cearense que viralizou na internet já fez participação no programa do apresentador Rodrigo Faro.